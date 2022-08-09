В Челябинске задержан один из напавших на женщину лже-полицейских

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Сейчас мужчина находится на допросе Фото:

В Челябинске установлен и задержан один из мужчин, причастных к нападению на сотрудницу аптеки вечером 2 августа под видом сотрудников полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД города.

«Установлено лицо, причастное к нанесению побоев женщине. Мужчине 26 лет, ранее он не судим. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято, идет проверка», — рассказали в пресс-службе.

Ранее жительница Челябинска Полина Горяева рассказала, что пять человек напали на ее маму, когда она шла с работы. Она работает фармацевтом.

По словам челябинки, в течение получаса мужчины избивали, мучили, после забрызгали ее маме перцовым баллоном в глаза, лицо, шею, уши, все жгло. При этом мужчины представились полицейскими и якобы искали запрещенные вещества. После этого в полиции начали доследственную проверку, чтобы установить лже-сотрудников.

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В Челябинске установлен и задержан один из мужчин, причастных к нападению на сотрудницу аптеки вечером 2 августа под видом сотрудников полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД города. «Установлено лицо, причастное к нанесению побоев женщине. Мужчине 26 лет, ранее он не судим. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято, идет проверка», — рассказали в пресс-службе. Ранее жительница Челябинска Полина Горяева рассказала, что пять человек напали на ее маму, когда она шла с работы. Она работает фармацевтом. По словам челябинки, в течение получаса мужчины избивали, мучили, после забрызгали ее маме перцовым баллоном в глаза, лицо, шею, уши, все жгло. При этом мужчины представились полицейскими и якобы искали запрещенные вещества. После этого в полиции начали доследственную проверку, чтобы установить лже-сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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