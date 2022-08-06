Дочь ищет очевидцев нападения на маму в Челябинске

07 августа 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

По словам дочери нападавшей, мужчины представились сотрудниками полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Челябинска Полина Горяева разыскивает очевидцев нападения на ее маму, которое произошло ночью 2 августа. Она сообщила в соцсетях, что нападавшие представились полицейскими. «Вечером 2 августа, около 23:30, пять нелюдей напали на мою маму на остановке Красного Урала. В течение получаса они избивали, мучили, после забрызгали перцовым баллоном в глаза, лицо, шею, уши, все жгло. Если у вас есть знакомые очевидцы, напишите мне, пожалуйста, ищем записи с камер машин, важна каждая деталь», — рассказала дочь пострадавшей Полина Горяева на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». По словам Горяевой, мужчины представились полицейскими и якобы искали запрещенные вещества. Она уверена, что нападавшие показали ложные документы, благодаря чему заставили ее мать выложить содержимое сумки на асфальт, однако ничего не забрали. Дочь пострадавшей рассказала, что прибыла на место сразу после звонка мамы. В своем сообщении она утверждает, что вызвала скорую и дала показания полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области на запрос URA.RU ответили, что предоставят комментарий в ближайшее время.

Жительница Челябинска Полина Горяева разыскивает очевидцев нападения на ее маму, которое произошло ночью 2 августа. Она сообщила в соцсетях, что нападавшие представились полицейскими. «Вечером 2 августа, около 23:30, пять нелюдей напали на мою маму на остановке Красного Урала. В течение получаса они избивали, мучили, после забрызгали перцовым баллоном в глаза, лицо, шею, уши, все жгло. Если у вас есть знакомые очевидцы, напишите мне, пожалуйста, ищем записи с камер машин, важна каждая деталь», — рассказала дочь пострадавшей Полина Горяева на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». По словам Горяевой, мужчины представились полицейскими и якобы искали запрещенные вещества. Она уверена, что нападавшие показали ложные документы, благодаря чему заставили ее мать выложить содержимое сумки на асфальт, однако ничего не забрали. Дочь пострадавшей рассказала, что прибыла на место сразу после звонка мамы. В своем сообщении она утверждает, что вызвала скорую и дала показания полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области на запрос URA.RU ответили, что предоставят комментарий в ближайшее время.