08 августа 2022

Из-за пожаров в воздухе Сургута обнаружили ядовитые вещества

© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Курган. Курган, пожар, задымление, огонь, лесной пожар, смог
В Сургуте из-за лесных пожаров увеличилась концентрация опасных веществ Фото:

Из-за задымления в воздухе Сургута было обнаружено незначительное превышение диоксида азота (токсичное вещество, — ред.). Об этом рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО.

«В связи с задымленностью на территории ХМАО, связанной с выбросами продуктов горения леса на территории города Сургута специалистами проводятся измерения атмосферного воздуха. 9 августа в Сургуте выявлено незначительное превышение предельно-допустимой концентрации по содержанию диоксида азота», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Превышение опасного вещества было обнаружено в одной из трех замеряемых зон, это Набережный проспект. По остальным двум проверяемым адресам превышений обнаружено не было.

Ранее URA.RU писало, что из-за задымления концентрация ядовитых веществ в некоторых муниципалитетах ХМАО была превышена. Тогда в Нягани из-за лесных пожаров выросла концентрация угарного газа, а также ряда других продуктов горения.

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Из-за задымления в воздухе Сургута было обнаружено незначительное превышение диоксида азота (токсичное вещество, — ред.). Об этом рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО. «В связи с задымленностью на территории ХМАО, связанной с выбросами продуктов горения леса на территории города Сургута специалистами проводятся измерения атмосферного воздуха. 9 августа в Сургуте выявлено незначительное превышение предельно-допустимой концентрации по содержанию диоксида азота», — сказано в сообщении Роспотребнадзора. Превышение опасного вещества было обнаружено в одной из трех замеряемых зон, это Набережный проспект. По остальным двум проверяемым адресам превышений обнаружено не было. Ранее URA.RU писало, что из-за задымления концентрация ядовитых веществ в некоторых муниципалитетах ХМАО была превышена. Тогда в Нягани из-за лесных пожаров выросла концентрация угарного газа, а также ряда других продуктов горения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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