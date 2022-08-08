Из-за пожаров в воздухе Сургута обнаружили ядовитые вещества

09 августа 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

В Сургуте из-за лесных пожаров увеличилась концентрация опасных веществ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за задымления в воздухе Сургута было обнаружено незначительное превышение диоксида азота (токсичное вещество, — ред.). Об этом рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО. «В связи с задымленностью на территории ХМАО, связанной с выбросами продуктов горения леса на территории города Сургута специалистами проводятся измерения атмосферного воздуха. 9 августа в Сургуте выявлено незначительное превышение предельно-допустимой концентрации по содержанию диоксида азота», — сказано в сообщении Роспотребнадзора. Превышение опасного вещества было обнаружено в одной из трех замеряемых зон, это Набережный проспект. По остальным двум проверяемым адресам превышений обнаружено не было. Ранее URA.RU писало, что из-за задымления концентрация ядовитых веществ в некоторых муниципалитетах ХМАО была превышена. Тогда в Нягани из-за лесных пожаров выросла концентрация угарного газа, а также ряда других продуктов горения.

Из-за задымления в воздухе Сургута было обнаружено незначительное превышение диоксида азота (токсичное вещество, — ред.). Об этом рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО. «В связи с задымленностью на территории ХМАО, связанной с выбросами продуктов горения леса на территории города Сургута специалистами проводятся измерения атмосферного воздуха. 9 августа в Сургуте выявлено незначительное превышение предельно-допустимой концентрации по содержанию диоксида азота», — сказано в сообщении Роспотребнадзора. Превышение опасного вещества было обнаружено в одной из трех замеряемых зон, это Набережный проспект. По остальным двум проверяемым адресам превышений обнаружено не было. Ранее URA.RU писало, что из-за задымления концентрация ядовитых веществ в некоторых муниципалитетах ХМАО была превышена. Тогда в Нягани из-за лесных пожаров выросла концентрация угарного газа, а также ряда других продуктов горения.