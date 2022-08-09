Пенсионерка подорвалась на запрещенной мине «Лепесток» в Донецке

В Донецке местная жительница наступила на запрещенную мину «Лепесток», в результате чего получила ранение. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«В Кировском районе Донецка женщина 1958 г. р. получила ранение, наступив на запрещенную ПФМ-1 „Лепесток“ по ул. Глебова, сброшенную под ноги жителям города боевиками Киева», — сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Сообщение приводится в telegram-канале.
В сообщении отмечается, что некоторые населенные пункты Донецкой Народной Республики перенасыщены взрывоопасными предметами. ВСУ разбросали мины «Лепесток» по территории Донецка, Луганска, Макеевки, Пантелеймоновки и Ясиноватой.
Это не первый случай ранения в Донецке от «Лепестка», ВСУ плотно минируют территории противопехотными минами. Она имеет массу всего 80 граммов, но этого достаточно, чтобы сильно покалечить, отрывав наступившему на мину нижнюю часть ноги. Раненый может погибнуть от кровопотери.
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В Донецке местная жительница наступила на запрещенную мину «Лепесток», в результате чего получила ранение. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР. «В Кировском районе Донецка женщина 1958 г. р. получила ранение, наступив на запрещенную ПФМ-1 „Лепесток“ по ул. Глебова, сброшенную под ноги жителям города боевиками Киева», — сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Сообщение приводится в telegram-канале. В сообщении отмечается, что некоторые населенные пункты Донецкой Народной Республики перенасыщены взрывоопасными предметами. ВСУ разбросали мины «Лепесток» по территории Донецка, Луганска, Макеевки, Пантелеймоновки и Ясиноватой. Это не первый случай ранения в Донецке от «Лепестка», ВСУ плотно минируют территории противопехотными минами. Она имеет массу всего 80 граммов, но этого достаточно, чтобы сильно покалечить, отрывав наступившему на мину нижнюю часть ноги. Раненый может погибнуть от кровопотери.