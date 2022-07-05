ВСУ используют запрещенные мины при отступлении

Мину «Лепесток» можно обезвредить только уничтожением на месте (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ при отступлении со своих позиций плотно минируют территории противопехотными минами «Лепесток». Такие мины не убивают, но сильно калечат людей, а обнаружить их может даже ребенок. Поэтому они запрещены Оттавской конвенцией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для дистанционного минирования боевики применяют специальные кассетные боеприпасы, содержащие в себе „Лепестки“. Оставленные позиции „усеиваются“ минами. Она представляет опасность не только для военных, но и для мирного населения. К примеру, „Лепесток“ может обнаружить ребенок» — сообщает корреспондент издания.

По его словам, «Лепесток» имеет массу всего 80 граммов, но этого достаточно, чтобы сильно покалечить, отрывав наступившему на мину нижнюю часть ноги. Раненый может погибнуть от кровопотери.

Сапер из российских войск рассказал, что такую мину можно обезвреживать только уничтожением на месте. Уничтожаются они небольшим зарядом, либо расстрелом из стрелкового оружия с безопасного расстояния.

В Мариуполе в мае сообщалось о гибели ребенка в результате подрыва на мине. ЧП произошло во дворе школы № 30 на улице Днестровской. В штабе предупредили, что мины заложены во многих районах Мариуполя и населенных пунктах, освобожденных от ВСУ и нацбатальонов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, денацификация и демилитаризация Украины.

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