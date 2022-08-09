Венгрия готова оплачивать транзит нефти в ЕС вместо России

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MOL готова взять на себя расходы по транзиту нефти через трубопровод «Дружба» Фото:

Венгерская нефтегазовая компания MOL готова оплачивать транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» вместо «Транснефти». Об этом заявили в пресс-службе компании.

«MOL инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита по „Дружбе“», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В «Транснефти» пока не комментировали эту информацию.

Ранее Россия прекратила поставки нефти через украинский трубопровод «Дружба». Это связано с тем, что российская компания «Транснефть» не смогла заплатить Украине за услуги транзита из-за санкций Евросоюза.

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Венгерская нефтегазовая компания MOL готова оплачивать транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» вместо «Транснефти». Об этом заявили в пресс-службе компании. «MOL инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита по „Дружбе“», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В «Транснефти» пока не комментировали эту информацию. Ранее Россия прекратила поставки нефти через украинский трубопровод «Дружба». Это связано с тем, что российская компания «Транснефть» не смогла заплатить Украине за услуги транзита из-за санкций Евросоюза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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