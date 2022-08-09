Венгрия готова оплачивать транзит нефти в ЕС вместо России

MOL готова взять на себя расходы по транзиту нефти через трубопровод «Дружба»
Венгерская нефтегазовая компания MOL готова оплачивать транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» вместо «Транснефти». Об этом заявили в пресс-службе компании.
«MOL инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита по „Дружбе“», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В «Транснефти» пока не комментировали эту информацию.
Ранее Россия прекратила поставки нефти через украинский трубопровод «Дружба». Это связано с тем, что российская компания «Транснефть» не смогла заплатить Украине за услуги транзита из-за санкций Евросоюза.
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