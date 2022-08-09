Путин пообещал помочь врио губернатора российского региона

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин провел встречу с Александром Соколовым Фото:

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющем обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым пожелал ему удачи и пообещал поддержать. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия 24».

«Ну и, конечно, желаю вам успехов. По конкретным вопросам, пожалуйста, сформулируйте то, что вам нужно. Постараемся вам помочь», — сказал Путин.

10 мая Путин назначил Соколова врио губернатора Кировской области. 11 мая он был представлен областному правительству. Ранее Соколов работал в управлении президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.

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Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющем обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым пожелал ему удачи и пообещал поддержать. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия 24». «Ну и, конечно, желаю вам успехов. По конкретным вопросам, пожалуйста, сформулируйте то, что вам нужно. Постараемся вам помочь», — сказал Путин. 10 мая Путин назначил Соколова врио губернатора Кировской области. 11 мая он был представлен областному правительству. Ранее Соколов работал в управлении президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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