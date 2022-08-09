Путин пообещал помочь врио губернатора российского региона

Владимир Путин провел встречу с Александром Соколовым
Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющем обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым пожелал ему удачи и пообещал поддержать. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия 24».
«Ну и, конечно, желаю вам успехов. По конкретным вопросам, пожалуйста, сформулируйте то, что вам нужно. Постараемся вам помочь», — сказал Путин.
10 мая Путин назначил Соколова врио губернатора Кировской области. 11 мая он был представлен областному правительству. Ранее Соколов работал в управлении президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.
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