В Кировской области нашли замену ушедшему губернатору

10 мая 2022 в 22:09 Размер текста - 17 +

Александр Соколов займет новую должность Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Врио губернатора Кировской области стал референт управления президента РФ по обеспечению деятельности госсовета РФ Александр Соколов. Соответсвующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. «Принять отставку Губернатора Кировской области Васильева И.В. по собственному желанию. Назначить Соколова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности Губернатора Кировской области», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля. В ходе беседы с Путиным новый врио губернатора Кировской области отметил, что сейчас в его обязанности входит взаимодействие с региональными органами власти. Он уточнил, что уже успел ознакомиться с обстановкой в регионе. В частности, выделил проблемы в лесопромышленном комплексе. Соколов был заместителем и первым замом губернатора Костромской области, уроженцем которой является. Соколов работал в департаменте администрации президента. Также был выпускником «Школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Предыдущий губернатор Кировской области Игорь Васильев подал в отставку 10 мая в связи с приближением окончания срока своих полномочий. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Врио губернатора Кировской области стал референт управления президента РФ по обеспечению деятельности госсовета РФ Александр Соколов. Соответсвующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. «Принять отставку Губернатора Кировской области Васильева И.В. по собственному желанию. Назначить Соколова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности Губернатора Кировской области», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля. В ходе беседы с Путиным новый врио губернатора Кировской области отметил, что сейчас в его обязанности входит взаимодействие с региональными органами власти. Он уточнил, что уже успел ознакомиться с обстановкой в регионе. В частности, выделил проблемы в лесопромышленном комплексе. Соколов был заместителем и первым замом губернатора Костромской области, уроженцем которой является. Соколов работал в департаменте администрации президента. Также был выпускником «Школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Предыдущий губернатор Кировской области Игорь Васильев подал в отставку 10 мая в связи с приближением окончания срока своих полномочий.