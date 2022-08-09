Между замами департамента в ЯНАО перераспределят власть

10 августа 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

В ЯНАО оптимизируют департамент соцзащиты населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Между заместителями директора департамента соцзащиты населения ЯНАО перераспределят полномочия. Это происходит из-за оптимизации деятельности ведомства, говорится в пояснении пресс-службы правительства к соответствующему документу. «Постановлением правительства предлагается перераспределить сферы курируемой деятельности между первым заместителем директора департамента и заместителем директора департамента. Изменения принимаются в целях оптимизации деятельности ведомства и рационального использования имеющихся кадровых ресурсов», — говорится в сообщении. В правительство региона был направлен запрос с просьбой пояснить, какие именно полномочия будут перераспределены. Там пообещали подготовить ответ позднее. Ранее сообщалось, что из-за оптимизации управления госимуществом была ликвидирована профильная дирекция. Однако сотрудников перенаправили в департамент имущественных отношений ЯНАО, где увеличили штат.

Между заместителями директора департамента соцзащиты населения ЯНАО перераспределят полномочия. Это происходит из-за оптимизации деятельности ведомства, говорится в пояснении пресс-службы правительства к соответствующему документу. «Постановлением правительства предлагается перераспределить сферы курируемой деятельности между первым заместителем директора департамента и заместителем директора департамента. Изменения принимаются в целях оптимизации деятельности ведомства и рационального использования имеющихся кадровых ресурсов», — говорится в сообщении. В правительство региона был направлен запрос с просьбой пояснить, какие именно полномочия будут перераспределены. Там пообещали подготовить ответ позднее. Ранее сообщалось, что из-за оптимизации управления госимуществом была ликвидирована профильная дирекция. Однако сотрудников перенаправили в департамент имущественных отношений ЯНАО, где увеличили штат.