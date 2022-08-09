Между замами департамента в ЯНАО перераспределят власть

Между заместителями директора департамента соцзащиты населения ЯНАО перераспределят полномочия. Это происходит из-за оптимизации деятельности ведомства, говорится в пояснении пресс-службы правительства к соответствующему документу.
«Постановлением правительства предлагается перераспределить сферы курируемой деятельности между первым заместителем директора департамента и заместителем директора департамента. Изменения принимаются в целях оптимизации деятельности ведомства и рационального использования имеющихся кадровых ресурсов», — говорится в сообщении.
В правительство региона был направлен запрос с просьбой пояснить, какие именно полномочия будут перераспределены. Там пообещали подготовить ответ позднее.
Ранее сообщалось, что из-за оптимизации управления госимуществом была ликвидирована профильная дирекция. Однако сотрудников перенаправили в департамент имущественных отношений ЯНАО, где увеличили штат.
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