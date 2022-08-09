09 августа 2022
08 августа 2022

Между замами департамента в ЯНАО перераспределят власть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, монитор, планшет
В ЯНАО оптимизируют департамент соцзащиты населения Фото:

Между заместителями директора департамента соцзащиты населения ЯНАО перераспределят полномочия. Это происходит из-за оптимизации деятельности ведомства, говорится в пояснении пресс-службы правительства к соответствующему документу.

«Постановлением правительства предлагается перераспределить сферы курируемой деятельности между первым заместителем директора департамента и заместителем директора департамента. Изменения принимаются в целях оптимизации деятельности ведомства и рационального использования имеющихся кадровых ресурсов», — говорится в сообщении.

В правительство региона был направлен запрос с просьбой пояснить, какие именно полномочия будут перераспределены. Там пообещали подготовить ответ позднее.

Ранее сообщалось, что из-за оптимизации управления госимуществом была ликвидирована профильная дирекция. Однако сотрудников перенаправили в департамент имущественных отношений ЯНАО, где увеличили штат.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Между заместителями директора департамента соцзащиты населения ЯНАО перераспределят полномочия. Это происходит из-за оптимизации деятельности ведомства, говорится в пояснении пресс-службы правительства к соответствующему документу. «Постановлением правительства предлагается перераспределить сферы курируемой деятельности между первым заместителем директора департамента и заместителем директора департамента. Изменения принимаются в целях оптимизации деятельности ведомства и рационального использования имеющихся кадровых ресурсов», — говорится в сообщении. В правительство региона был направлен запрос с просьбой пояснить, какие именно полномочия будут перераспределены. Там пообещали подготовить ответ позднее. Ранее сообщалось, что из-за оптимизации управления госимуществом была ликвидирована профильная дирекция. Однако сотрудников перенаправили в департамент имущественных отношений ЯНАО, где увеличили штат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...