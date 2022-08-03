В департаменте правительства ЯНАО увеличат штат

04 августа 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

В регионе продолжается оптимизация власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за ликвидации дирекции по учету и содержанию казенного имущества, в департаменте имущественных отношений ЯНАО увеличат штат. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Подавляющее большинство [сотрудников дирекции] получат места в департаменте. Остальным предлагаются должности в централизованной бухгалтерии», — сообщили в пресс-службе. Ликвидация правительственного учреждения происходит из-за оптимизации процессов управления госимуществом. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте властей региона. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов еще не подписал документ. Ранее оптимизации в органах госвласти привела к ликвидации еще одного подконтрольного правительству округа учреждения. Так в связи с ликвидацией дирекции по обеспечению деятельности представительств ЯНАО, ее функции передали представительству Ямала в Тюмени.

Из-за ликвидации дирекции по учету и содержанию казенного имущества, в департаменте имущественных отношений ЯНАО увеличат штат. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Подавляющее большинство [сотрудников дирекции] получат места в департаменте. Остальным предлагаются должности в централизованной бухгалтерии», — сообщили в пресс-службе. Ликвидация правительственного учреждения происходит из-за оптимизации процессов управления госимуществом. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте властей региона. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов еще не подписал документ. Ранее оптимизации в органах госвласти привела к ликвидации еще одного подконтрольного правительству округа учреждения. Так в связи с ликвидацией дирекции по обеспечению деятельности представительств ЯНАО, ее функции передали представительству Ямала в Тюмени.