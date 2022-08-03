03 августа 2022
02 августа 2022

В департаменте правительства ЯНАО увеличат штат

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, чиновник, дума, заседание
В регионе продолжается оптимизация власти Фото:

Из-за ликвидации дирекции по учету и содержанию казенного имущества, в департаменте имущественных отношений ЯНАО увеличат штат. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Подавляющее большинство [сотрудников дирекции] получат места в департаменте. Остальным предлагаются должности в централизованной бухгалтерии», — сообщили в пресс-службе.

Ликвидация правительственного учреждения происходит из-за оптимизации процессов управления госимуществом. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте властей региона. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов еще не подписал документ.

Ранее оптимизации в органах госвласти привела к ликвидации еще одного подконтрольного правительству округа учреждения. Так в связи с ликвидацией дирекции по обеспечению деятельности представительств ЯНАО, ее функции передали представительству Ямала в Тюмени.

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Из-за ликвидации дирекции по учету и содержанию казенного имущества, в департаменте имущественных отношений ЯНАО увеличат штат. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Подавляющее большинство [сотрудников дирекции] получат места в департаменте. Остальным предлагаются должности в централизованной бухгалтерии», — сообщили в пресс-службе. Ликвидация правительственного учреждения происходит из-за оптимизации процессов управления госимуществом. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте властей региона. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов еще не подписал документ. Ранее оптимизации в органах госвласти привела к ликвидации еще одного подконтрольного правительству округа учреждения. Так в связи с ликвидацией дирекции по обеспечению деятельности представительств ЯНАО, ее функции передали представительству Ямала в Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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