В департаменте правительства ЯНАО увеличат штат

Из-за ликвидации дирекции по учету и содержанию казенного имущества, в департаменте имущественных отношений ЯНАО увеличат штат. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.
«Подавляющее большинство [сотрудников дирекции] получат места в департаменте. Остальным предлагаются должности в централизованной бухгалтерии», — сообщили в пресс-службе.
Ликвидация правительственного учреждения происходит из-за оптимизации процессов управления госимуществом. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте властей региона. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов еще не подписал документ.
Ранее оптимизации в органах госвласти привела к ликвидации еще одного подконтрольного правительству округа учреждения. Так в связи с ликвидацией дирекции по обеспечению деятельности представительств ЯНАО, ее функции передали представительству Ямала в Тюмени.
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