В Перми суд разрешил застройку коттеджами территории экопарка

Пермяки не один год благоустраивают Сад соловьев (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми суд удовлетворил иск собственников земельных участков, расположенных вдоль реки Уинка, о смене зонирования. Вместо зоны парков (Р-1) суд согласился установить здесь зону садовых и дачных участков (Р-3). Об этом URA.RU сообщили экоактивисты, которые много лет обустраивают на этой территории экопарк «Сад соловьев» и опасаются его застройки.

«Суд встал на сторону собственников земли и отменил рекреационную зону в Саду соловьев для их участков», — сообщили активисты. Они еще надеются, что решение районного суда получится отменить в апелляции.

Против застройки Сада соловьев выступают и краевые власти. Так, 4 августа на заседании экологического совета при губернаторе Пермского края Дмитрий Махонин поручил заняться проектированием здесь особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения. На это понадобится около 14 месяцев. «В региональном минприроды отметили, что изымать земельные участки у пользователей и собственников не планируется. Предполагаемый режим ООПТ будет подразумевать преимущественно рекреационное и эколого-просветительское использование территории долины реки. При этом запрещено строительство, за исключением объектов рекреационного назначения, необходимых для функционирования экопарка», — говорится на сайте губернатора.

Между тем изъять участки у части собственников все-таки намерена природоохранная прокуратура. По мнению ведомства, 36 участков ранее были переданы в собственность бывшим членам садового товарищества № 1 «Искра» «в нарушение требований законодательства о запрете приватизации земель водного фонда и береговых полос водных объектов общего пользования». Этот иск прокуратуры еще предстоит рассмотреть Мотовилихинскому райсуду Перми.