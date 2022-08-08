Курганцы сфотографировали ДТП с автобусом в центре города

09 августа 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Курганцы сообщают о ДТП в центре города с участием ПАЗика и легкового автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана опубликовали фотографию с места ДТП в центре Кургана. В аварию попал легковой автомобиль и автобус. Соответствующий пост опубликован в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП на перекрестке улиц Савельева и Советская», — пишет анонимный пользователь. По сообщениям очевидцев, в аварию попали автобус маршрута №309 и белый Peugeot. В ОГИБДД УМВД России по Курганской области прокомментировали, что в 18.00 на улице Советская, в районе дома 160, водитель автобуса ПАЗ, 1988 года рождения, двигаясь в сторону М. Горького, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Peugeot, под управлением водителя, 1979 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot получил телесные повреждения, от госпитализации отказался. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана на перекрестке улиц Криволапова — Пушкина столкнулись четыре иномарки. Пострадавших нет, на месте ДТП работали два наряда ГИБДД. Во время аварии помялся правый бок легкового автомобиля «Инцидент Курган», соцсеть «ВКонтакте» Как сообщают очевидцы, в ДТП попал автобус маршрута №309 «Инцидент Курган», соцсеть «ВКонтакте»

Жители Кургана опубликовали фотографию с места ДТП в центре Кургана. В аварию попал легковой автомобиль и автобус. Соответствующий пост опубликован в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП на перекрестке улиц Савельева и Советская», — пишет анонимный пользователь. По сообщениям очевидцев, в аварию попали автобус маршрута №309 и белый Peugeot. В ОГИБДД УМВД России по Курганской области прокомментировали, что в 18.00 на улице Советская, в районе дома 160, водитель автобуса ПАЗ, 1988 года рождения, двигаясь в сторону М. Горького, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Peugeot, под управлением водителя, 1979 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot получил телесные повреждения, от госпитализации отказался. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана на перекрестке улиц Криволапова — Пушкина столкнулись четыре иномарки. Пострадавших нет, на месте ДТП работали два наряда ГИБДД.