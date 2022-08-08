08 августа 2022

Курганцы сфотографировали ДТП с автобусом в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы сообщают о ДТП в центре города с участием ПАЗика и легкового автомобиля Фото:

Жители Кургана опубликовали фотографию с места ДТП в центре Кургана. В аварию попал легковой автомобиль и автобус. Соответствующий пост опубликован в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«ДТП на перекрестке улиц Савельева и Советская», — пишет анонимный пользователь. По сообщениям очевидцев, в аварию попали автобус маршрута №309 и белый Peugeot.

В ОГИБДД УМВД России по Курганской области прокомментировали, что в 18.00 на улице Советская, в районе дома 160, водитель автобуса ПАЗ, 1988 года рождения, двигаясь в сторону М. Горького, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Peugeot, под управлением водителя, 1979 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot получил телесные повреждения, от госпитализации отказался.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана на перекрестке улиц Криволапова — Пушкина столкнулись четыре иномарки. Пострадавших нет, на месте ДТП работали два наряда ГИБДД.

Во время аварии помялся правый бок легкового автомобиля
Как сообщают очевидцы, в ДТП попал автобус маршрута №309

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Жители Кургана опубликовали фотографию с места ДТП в центре Кургана. В аварию попал легковой автомобиль и автобус. Соответствующий пост опубликован в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП на перекрестке улиц Савельева и Советская», — пишет анонимный пользователь. По сообщениям очевидцев, в аварию попали автобус маршрута №309 и белый Peugeot. В ОГИБДД УМВД России по Курганской области прокомментировали, что в 18.00 на улице Советская, в районе дома 160, водитель автобуса ПАЗ, 1988 года рождения, двигаясь в сторону М. Горького, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Peugeot, под управлением водителя, 1979 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot получил телесные повреждения, от госпитализации отказался. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана на перекрестке улиц Криволапова — Пушкина столкнулись четыре иномарки. Пострадавших нет, на месте ДТП работали два наряда ГИБДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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