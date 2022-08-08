08 августа 2022

В центре Кургана столкнулись 4 иномарки. Видео

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В ДТП на курганском перекрестке столкнулись 4 машины, пострадавших нет Фото:

В Кургане на перекрестке улиц Криволапова и Пушкина столкнулись четыре автомобиля. Об этом с места происшествия сообщает корреспондент URA.RU. Информацию о ДТП URA.RU подтвердили в дежурной части ГИБДД.

«На перекрестке улиц столкнулись четыре машины: Toyota Avensis, Kia Rio, Nissan Wingroad, Mitsubishi Pajero. Пострадавших нет. Работают два наряда ГИБДД», — передает корреспондент URA.RU с места ДТП. В дежурной части ГИБДД УМВД России по Курганской области URA.RU подтвердили информацию об аварии.

До этого URA.RU сообщало, что в Восточном районе Кургана водитель 1982 года рождения при обгоне въехал в частный дом. ДТП произошло на улице Пугачева. На месте находились сотрудники МЧС и УГИБДД.

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В Кургане на перекрестке улиц Криволапова и Пушкина столкнулись четыре автомобиля. Об этом с места происшествия сообщает корреспондент URA.RU. Информацию о ДТП URA.RU подтвердили в дежурной части ГИБДД. «На перекрестке улиц столкнулись четыре машины: Toyota Avensis, Kia Rio, Nissan Wingroad, Mitsubishi Pajero. Пострадавших нет. Работают два наряда ГИБДД», — передает корреспондент URA.RU с места ДТП. В дежурной части ГИБДД УМВД России по Курганской области URA.RU подтвердили информацию об аварии. До этого URA.RU сообщало, что в Восточном районе Кургана водитель 1982 года рождения при обгоне въехал в частный дом. ДТП произошло на улице Пугачева. На месте находились сотрудники МЧС и УГИБДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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