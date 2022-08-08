В Кургане на перекрестке улиц Криволапова и Пушкина столкнулись четыре автомобиля. Об этом с места происшествия сообщает корреспондент URA.RU. Информацию о ДТП URA.RU подтвердили в дежурной части ГИБДД.
«На перекрестке улиц столкнулись четыре машины: Toyota Avensis, Kia Rio, Nissan Wingroad, Mitsubishi Pajero. Пострадавших нет. Работают два наряда ГИБДД», — передает корреспондент URA.RU с места ДТП. В дежурной части ГИБДД УМВД России по Курганской области URA.RU подтвердили информацию об аварии.
До этого URA.RU сообщало, что в Восточном районе Кургана водитель 1982 года рождения при обгоне въехал в частный дом. ДТП произошло на улице Пугачева. На месте находились сотрудники МЧС и УГИБДД.
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