Жители Цыганского поселка, в котором произошел пожар, напали с ножами на свердловских спасателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Цыганского поселка в Екатеринбурге, где произошел пожар площадью 200 квадратных метров, напали с ножами и лопатами на спасателей. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Местные погорельцы стали нападать с ножами и лопатами на сотрудников МЧС. Сейчас к месту пожара приехала полиция и Росгвардия», — рассказал корреспондент URA.RU.

В Цыганском поселке загорелись два частных дома, сначала спасатели сообщали, что площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, однако позднее площадь пожара увеличилась вдвое. Тушение осложняется плотной застройкой в поселке и сухой погодой.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU