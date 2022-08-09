Цыгане-погорельцы с ножами напали на свердловских спасателей. Фото

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Жители Цыганского поселка, в котором произошел пожар, напали с ножами на свердловских спасателей Фото:

Жители Цыганского поселка в Екатеринбурге, где произошел пожар площадью 200 квадратных метров, напали с ножами и лопатами на спасателей. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Местные погорельцы стали нападать с ножами и лопатами на сотрудников МЧС. Сейчас к месту пожара приехала полиция и Росгвардия», — рассказал корреспондент URA.RU.

В Цыганском поселке загорелись два частных дома, сначала спасатели сообщали, что площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, однако позднее площадь пожара увеличилась вдвое. Тушение осложняется плотной застройкой в поселке и сухой погодой.

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Жители Цыганского поселка в Екатеринбурге, где произошел пожар площадью 200 квадратных метров, напали с ножами и лопатами на спасателей. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Местные погорельцы стали нападать с ножами и лопатами на сотрудников МЧС. Сейчас к месту пожара приехала полиция и Росгвардия», — рассказал корреспондент URA.RU. В Цыганском поселке загорелись два частных дома, сначала спасатели сообщали, что площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, однако позднее площадь пожара увеличилась вдвое. Тушение осложняется плотной застройкой в поселке и сухой погодой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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