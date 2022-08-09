Глава Крыма объявил высокий уровень террористической опасности

09 августа 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

Высокий уровень террористической опасности вводится на территории 5 городских округов, сообщил Аксенов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Крыму ввели высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. «Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 9 августа 2022 года по 24 августа 2022 года высокий („желтый“) уровень террористической опасности будет действовать» — сообщил Аксенов. Сообщение гражданам он передал в своем telegram-канале. Особый режим вводится на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов. Аксенов уточнил, что эта мера является профилактической, так как ситуация регион «находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления». Ранее в Крыму на аэродроме Новофедоровки в результате серии взрывов в Крыму погиб один человек. Минобороны сообщает, что их причиной стала детонация авиационных боеприпасов из-за нарушения требований пожарной безопасности. «Нет никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва», — заявили в ведомстве.

В Крыму ввели высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. «Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 9 августа 2022 года по 24 августа 2022 года высокий („желтый“) уровень террористической опасности будет действовать» — сообщил Аксенов. Сообщение гражданам он передал в своем telegram-канале. Особый режим вводится на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов. Аксенов уточнил, что эта мера является профилактической, так как ситуация регион «находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления». Ранее в Крыму на аэродроме Новофедоровки в результате серии взрывов в Крыму погиб один человек. Минобороны сообщает, что их причиной стала детонация авиационных боеприпасов из-за нарушения требований пожарной безопасности. «Нет никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва», — заявили в ведомстве.