В Тюмени мотоциклист сбил коляску с годовалым ребенком

В Тюмени мотоциклист наехал на коляску с ребенком Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тюмени на перекрестке улиц Монтажников и Широтной мотоциклист сбил женщину с коляской, в которой находился годовалый ребенок. Об этом сообщили очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Чуть больше часа на перекрестке монтажников широтная ДТП с пешеходами. Вроде на дороге лежал ребенок над ним мать в истерике», — рассказал анонимный пользователь.

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области сообщили, что в результате ДТП несовершеннолетняя девочка выпала из коляски. «Около дома на улице Широтная, 112б ДТП с участием мотоциклиста и пешеходов. Водитель допустил наезд на несовершеннолетнюю 2021 года рождения. По предварительным данным, мать девочки переходила по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Удар пришелся на девочку — в результате чего ребенок выпал из коляски и пострадал. Мать не пострадала», — пояснили изданию 72.RU в ГИБДД по региону.

Агентство URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.