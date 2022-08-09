Мирный житель Донецка подорвался на запрещенной мине «Лепесток»

В Петровском районе Донецка мирный житель подорвался на запрещенной мине ПФМ-1 «Лепесток», установленной украинскими боевиками. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).
«В Петровском районе Донецка на проспекте Кобзаря мирный житель получил ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками ПФМ-1 „Лепесток“», — сообщает Штаб теробороны ДНР в своем telegram-канале. В сообщении также напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо обращаться в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Донецке на «Лепестке» подорвалась пенсионерка. В Штабе теробороны ДНР отметили, что некоторые населенные пункты республики перенасыщены взрывоопасными предметами. Мины «Лепесток» были запрещены Оттавской конвенцией, однако ВСУ используют их при отступлении со своих позиций, плотно минируя местность. 7 августа ВСУ выпустили по Донецку несколько ракет с «Лепестками», передает RT.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, денацификация и демилитаризация Украины.
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В Петровском районе Донецка мирный житель подорвался на запрещенной мине ПФМ-1 «Лепесток», установленной украинскими боевиками. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР). «В Петровском районе Донецка на проспекте Кобзаря мирный житель получил ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками ПФМ-1 „Лепесток“», — сообщает Штаб теробороны ДНР в своем telegram-канале. В сообщении также напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо обращаться в МЧС. Ранее сообщалось, что в Донецке на «Лепестке» подорвалась пенсионерка. В Штабе теробороны ДНР отметили, что некоторые населенные пункты республики перенасыщены взрывоопасными предметами. Мины «Лепесток» были запрещены Оттавской конвенцией, однако ВСУ используют их при отступлении со своих позиций, плотно минируя местность. 7 августа ВСУ выпустили по Донецку несколько ракет с «Лепестками», передает RT. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, денацификация и демилитаризация Украины.