09 августа 2022

Байден одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

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США ратифицировали документы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил Джо Байден Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Президент США Джо Байден подписал протоколы, необходимые для вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом он сообщил во время выступления в Госдепартаменте.

Во время выступления, которое транслировалось на сайте Госдепа, Джо Байден сообщил о ратификации документов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Американский лидер также призвал оставшиеся семь из 30 стран скорее подписывать протоколы о присоединении северных стран.

Ранее Байден заявлял, что США «с нетерпением» ждут вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Страны совместно подали заявки на членство в НАТО 18 мая. 8 августа Байден заявил, что решение по Финляндии и Швеции будет принято в течение суток.

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Президент США Джо Байден подписал протоколы, необходимые для вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом он сообщил во время выступления в Госдепартаменте. Во время выступления, которое транслировалось на сайте Госдепа, Джо Байден сообщил о ратификации документов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Американский лидер также призвал оставшиеся семь из 30 стран скорее подписывать протоколы о присоединении северных стран. Ранее Байден заявлял, что США «с нетерпением» ждут вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Страны совместно подали заявки на членство в НАТО 18 мая. 8 августа Байден заявил, что решение по Финляндии и Швеции будет принято в течение суток.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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