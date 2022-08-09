Движение Путина просит Куйвашева сделать новый пляж для купания

Движение Путина обратилось к Евгению Куйвашеву с просьбой создать городской пляж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Общественники свердловского Общероссийского народного фронта (ОНФ, основатель — президент России Владимир Путин) обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой создать общественный пляж на 200 тысяч посетителей. Об этом рассказал руководитель свердловского исполкома ОНФ Владислав Камский.

«По мнению экспертов Народного фронта, оптимальным является соотношение: один городской пляж на 200 тысяч жителей. Будем вместе с региональными властями стремиться достичь такого показателя в Екатеринбурге и городах области», — рассказал Камский.

Общественники проанализировали количество городских пляжей на данный момент. По их словам, екатеринбуржцы отдыхают на трех пляжах, однако на каждом из них купание запрещено. Представители президентского движения направили письмо Куйвашеву с просьбой обратить внимание на проблему.

Ранее URA.RU сообщало, что пляж Верх-Исетского пруда завален мусором. Власти Екатеринбурга посчитали подрядчика районной администрации виновником из-за грязного пляжа.

Фото: свердловский исполком Общероссийского движения народный фронт

Фото: свердловский исполком Общероссийского движения народный фронт

Фото: свердловский исполком Общероссийского движения народный фронт