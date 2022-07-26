Мэр Екатеринбурга разнес главу района за мусор на пляже

27 июля 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Мэр Алексей Орлов разозлился из-за мусора на пляже Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал наказать виновных в засорении пляжа Верх-Исетского пруда, который прибирали волонтеры компании «Сима-Ленд». За беспорядок должен будет ответить глава района Андрей Морозов. Его уже вызвали на разговор в мэрию, передает корреспондент URA.RU. «Я прочитал комментарий в своем telegram-канале, что здесь просто свалка, я своими глазами видел, что это так. Определю виновных, кто отвечает за эту территорию. Это наше муниципальное подразделение. Так быть не должно. На этой территории уже дважды работали Волонтеры „Сима-ленда“. Если у кого-то из наших муниципальных чиновников возникает мнение, что так будет всегда, это не так», — рассказал Орлов. Он подчеркнул, что пляж нужно прибирать постоянно и поддерживать порядок рядом со скамейками, поскольку место востребовано для отдыха горожан. «Я виновных накажу», — подытожил Орлов. По его словам, в ближайшее время будет подготовлен отчет об уборке на пляже. Ранее сотрудники «Сима-ленда» два раза проводили благоустройство территории. На одном из субботников в начале июня участвовали 230 человек. Они покрасили лежанки и столы, а также поставили новые скамейки и собрали мусор. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал наказать виновных в засорении пляжа Верх-Исетского пруда, который прибирали волонтеры компании «Сима-Ленд». За беспорядок должен будет ответить глава района Андрей Морозов. Его уже вызвали на разговор в мэрию, передает корреспондент URA.RU. «Я прочитал комментарий в своем telegram-канале, что здесь просто свалка, я своими глазами видел, что это так. Определю виновных, кто отвечает за эту территорию. Это наше муниципальное подразделение. Так быть не должно. На этой территории уже дважды работали Волонтеры „Сима-ленда“. Если у кого-то из наших муниципальных чиновников возникает мнение, что так будет всегда, это не так», — рассказал Орлов. Он подчеркнул, что пляж нужно прибирать постоянно и поддерживать порядок рядом со скамейками, поскольку место востребовано для отдыха горожан. «Я виновных накажу», — подытожил Орлов. По его словам, в ближайшее время будет подготовлен отчет об уборке на пляже. Ранее сотрудники «Сима-ленда» два раза проводили благоустройство территории. На одном из субботников в начале июня участвовали 230 человек. Они покрасили лежанки и столы, а также поставили новые скамейки и собрали мусор.