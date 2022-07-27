Власти нашли крайнего в скандале с грязным пляжем Екатеринбурга

Больше всего Алексея Орлова расстроило, что пляж только-только облагородили волонтеры «Сима-ленда» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В том, что пляж Верх-Исетского пруда завален мусором, виноват подрядчик районной администрации. Об этом URA.RU заявил префект Андрей Морозов, комментируя инцидент по итогам внутренних разбирательств. По его словам, он уже доложил в городскую администрацию. Там ему сделали внушение, как и анонсировал мэр Алексей Орлов.

Утром 27 июля он приехал туда, чтобы проверить, правда ли, что территория находится в таком ужасном состоянии, как рассказали ему подчиненные и читатели его telegram-канала. Увиденное — горы мусора, сломанные скамейки — Орлова возмутило. «Определим виновных, кто вообще отвечает за эту территорию. Это одно из наших муниципальных подразделений. К вечеру мне информацию дадут. Так быть не должно. <…> Я думаю, что виновных накажу», — негодовал он, требуя вызвать Морозова на ковер.

Задумывалось, что визит Орлова застанет чиновников врасплох. Однако из-за утечки информации задумка сорвалась: к его появлению кое-что все-таки убрали, но градоначальника это разозлило.

«У нас есть подрядчик, который обязан убирать эту часть парка шесть раз в неделю. По объяснению подрядчика, почему произошла эта ситуация, он недовез смену вовремя. Пляж должен был быть убран до десяти часов [утра], а у него сломалась машина, и он не смог подвезти вовремя смену. Она у него приехала, и он до 12:30 убрал [пляж]. Пляж — зона ответственности администрации Верх-Исетского района, по контракту есть подрядчик, который не выполнил обязательства по технической причине», — сказал Морозов. «По моему распоряжению отдел благоустройства контроль за выполнением контракта усилит», — добавил он.

Чиновник имеет в виду компанию «Комсервис». В декабре 2021-го она заключила с властями договор на «оказание услуг по санитарному содержанию прибрежных полос водных объектов на территории Верх-Исетского района». Сумма подряда — 380 тысяч рублей.

Читатели говорят, что такая же ситуация на Верх-Исетском пляже была и два дня назад. Морозов парирует: поскольку пляж дикий, ежедневно с него вывозят по машине мусора Фото: URA.RU