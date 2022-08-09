09 августа 2022

«Летающие» люди выступят на Дне города в Нижнем Тагиле. Видео

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Салют и шоу флайбордистов. Курган, набережная тобола, флайборд, флайбордисты
В Нижнем Тагиле на Дне города состоится шоу флайбордистов Фото:

На Дне города в Нижнем Тагиле (Свердловская область), который состоится 13 августа, покажут шоу флайбордистов. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На День города к нам едут „летающие люди“! 13 августа они выступят на акватории пруда в 16:00 и в 23:00 во время фестиваля фейерверков», — рассказал Пинаев. Шоу покажет основатель московской школы флайборда Дмитрий Журавлев и обладатель пятого места на чемпионате мира по данному экстремальному виду спорта Владимир Белов.

Ранее URA.RU сообщало, что на День города в Нижний Тагил приедет помощник президента РФ, экс-министр культуры Владимир Мединский. Он примет участие в открытие стелы «Город трудовой доблести» и мероприятиях, посвященных к 300-летию города.

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На Дне города в Нижнем Тагиле (Свердловская область), который состоится 13 августа, покажут шоу флайбордистов. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «На День города к нам едут „летающие люди“! 13 августа они выступят на акватории пруда в 16:00 и в 23:00 во время фестиваля фейерверков», — рассказал Пинаев. Шоу покажет основатель московской школы флайборда Дмитрий Журавлев и обладатель пятого места на чемпионате мира по данному экстремальному виду спорта Владимир Белов. Ранее URA.RU сообщало, что на День города в Нижний Тагил приедет помощник президента РФ, экс-министр культуры Владимир Мединский. Он примет участие в открытие стелы «Город трудовой доблести» и мероприятиях, посвященных к 300-летию города.
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