Депутат Госдумы раскрыл, почему прокуратура решила проверить ПФР

10 августа 2022 в 02:56 Размер текста - 17 +

Михаил Делягин рассказал о скандалах в ПФР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Работники Пенсионного фонда России (ПФР) отказываются учитывать стаж людей, несмотря на наличие необходимых подтверждающих документов, однако возможной причиной проверок со стороны надзорных органов стало объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС). Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике Михаил Делягин. «Грубо говоря, мы не будем это учитывать, жалуйтесь кому хотите, мы чихать на вас хотели. Таких обращений очень много ко мне поступает, как к депутату. Генеральная прокуратура там как-то пытается реагировать, куда-то это все отправляет», — сказал депутат Госдумы, его слова передает «Царьград». Делягин отметил, что ему поступает множество жалоб от пенсионеров. Причина этих обращений — поведение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). Так, сотрудники отказываются учитывать стаж граждан, несмотря на наличие подтверждающих документов, и издевательски относятся к посетителям. Он отметил, что такая политика характерна для ПФР уже на протяжении многих лет. По его мнению, вряд ли власти России о ней не осведомлены. В качестве возможной причины для проверок со стороны надзорных органов, Делягин назвал объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования: «подобные реорганизации всегда сопровождаются проверками». Ранее сообщалось, что генпрокуратура проверяет ПФР из-за работы в регионах РФ. Поводом для этого стала работа отделения в Краснодарском крае. Представители прокуратуры считают, что региональное отделение неправомерно отказывало гражданам в пособиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работники Пенсионного фонда России (ПФР) отказываются учитывать стаж людей, несмотря на наличие необходимых подтверждающих документов, однако возможной причиной проверок со стороны надзорных органов стало объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС). Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике Михаил Делягин. «Грубо говоря, мы не будем это учитывать, жалуйтесь кому хотите, мы чихать на вас хотели. Таких обращений очень много ко мне поступает, как к депутату. Генеральная прокуратура там как-то пытается реагировать, куда-то это все отправляет», — сказал депутат Госдумы, его слова передает «Царьград». Делягин отметил, что ему поступает множество жалоб от пенсионеров. Причина этих обращений — поведение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). Так, сотрудники отказываются учитывать стаж граждан, несмотря на наличие подтверждающих документов, и издевательски относятся к посетителям. Он отметил, что такая политика характерна для ПФР уже на протяжении многих лет. По его мнению, вряд ли власти России о ней не осведомлены. В качестве возможной причины для проверок со стороны надзорных органов, Делягин назвал объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования: «подобные реорганизации всегда сопровождаются проверками». Ранее сообщалось, что генпрокуратура проверяет ПФР из-за работы в регионах РФ. Поводом для этого стала работа отделения в Краснодарском крае. Представители прокуратуры считают, что региональное отделение неправомерно отказывало гражданам в пособиях.