Генпрокуратура проверяет ПФР из-за работы в регионах

Прокуратура проверит деятельность ПФР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генеральная прокуратура РФ начала проверку в отношении Пенсионного фонда России (ПФР). Поводом для этого стала работа отделения ПФР в Краснодарском крае. Прокуратура считает, что региональное отделение неправомерно отказывало гражданам в пособиях.

«Организовано рассмотрение обращений жителей Краснодарского края, оспаривавших отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Проверка показала, что, обоснованно рассчитывая на государственную поддержку, указанные граждане в мае текущего года обращались с соответствующими заявлениями в отделение ПФР по Краснодарскому краю. В назначении выплат им было отказано с указанием на доход, превышающий краевой прожиточный минимум на душу населения. Однако прокурорами установлено, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка», — сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По данным прокуроров, всего ПФР неправомерно отказал в пособиях 1048 раз. Три должностных лица фонда были привлечены к дисциплинарной ответственности. На основании выявленных нарушений Генпрокуратура начала проверять весь Пенсионный фонд. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил главу ПФР Андрея Кигима.