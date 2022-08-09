09 августа 2022

Жителей Тюмени напугал неадекватный мужчина с ножом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение
Неизвестный мужчина угрожал жителям ножом и показывал свои гениталии Фото:

В Тюмени в сквере Школьный местных жителей напугал мужчина с ножом. Очевидцы предположили, что он находился под влиянием наркотиков. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«В 23:00 в сквере Школьном мужчина, предположительно в наркотическом опьянении, угрожал ножом, показывал половые органы. Зашел на собачью площадку, где были люди. К счастью, никто не пострадал. Наряд приехал очень быстро», — рассказала пользовательница Маша Требухова.

Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что тюменцев напугал мужчина, который демонстрировал прохожим свои гениталии. Силовики задержали эксгибициониста. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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В Тюмени в сквере Школьный местных жителей напугал мужчина с ножом. Очевидцы предположили, что он находился под влиянием наркотиков. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «В 23:00 в сквере Школьном мужчина, предположительно в наркотическом опьянении, угрожал ножом, показывал половые органы. Зашел на собачью площадку, где были люди. К счастью, никто не пострадал. Наряд приехал очень быстро», — рассказала пользовательница Маша Требухова. Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что тюменцев напугал мужчина, который демонстрировал прохожим свои гениталии. Силовики задержали эксгибициониста. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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