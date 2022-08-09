В Тюмени в сквере Школьный местных жителей напугал мужчина с ножом. Очевидцы предположили, что он находился под влиянием наркотиков. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«В 23:00 в сквере Школьном мужчина, предположительно в наркотическом опьянении, угрожал ножом, показывал половые органы. Зашел на собачью площадку, где были люди. К счастью, никто не пострадал. Наряд приехал очень быстро», — рассказала пользовательница Маша Требухова.
Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что тюменцев напугал мужчина, который демонстрировал прохожим свои гениталии. Силовики задержали эксгибициониста. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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