Неизвестный мужчина угрожал жителям ножом и показывал свои гениталии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени в сквере Школьный местных жителей напугал мужчина с ножом. Очевидцы предположили, что он находился под влиянием наркотиков. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«В 23:00 в сквере Школьном мужчина, предположительно в наркотическом опьянении, угрожал ножом, показывал половые органы. Зашел на собачью площадку, где были люди. К счастью, никто не пострадал. Наряд приехал очень быстро», — рассказала пользовательница Маша Требухова.

Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что тюменцев напугал мужчина, который демонстрировал прохожим свои гениталии. Силовики задержали эксгибициониста. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.