Коренные народы ХМАО стали героями новой серии «Смешариков»

«Смешарики» в игровой форме рассказывают детям о коренных народах ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ханты и манси (коренные народы ХМАО) стали героями популярного детского мультфильма «Смешарики». Выпуск приурочен к празднованию дня малочисленных народов. Об этом сообщается на сайте ассоциации анимационного кино.

«Мудрый ворон Кар-Карыч рассказал непоседливым Крошу и Ежику о народах ханты и манси, которые проживают на севере Западной Сибири. Несмотря на малочисленность они сумели донести свою самобытную культуру до наших дней, наполненную бережным отношением и уважением к природе и традициям. Крош и Ежик узнают, для чего нужны нарты, что за праздник Вурна Хатл и какие промыслы и ремесла тесно связаны с территорией Югры», — уточняется на сайте ассоциации.

Ранее полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил представителей коренных малочисленных народов Уральского федерального округа с их праздником. По словам чиновника, коренные этносы — бесценное достояние нашей страны.