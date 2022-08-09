09 августа 2022

Коренные народы ХМАО стали героями новой серии «Смешариков»

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Посещение площадки жилого комплекса «Ньютон» Алексеем Текслером. Челябинск, игрушки, дворец пионеров, папье маше, смешарики
«Смешарики» в игровой форме рассказывают детям о коренных народах ХМАО Фото:

Ханты и манси (коренные народы ХМАО) стали героями популярного детского мультфильма «Смешарики». Выпуск приурочен к празднованию дня малочисленных народов. Об этом сообщается на сайте ассоциации анимационного кино.

«Мудрый ворон Кар-Карыч рассказал непоседливым Крошу и Ежику о народах ханты и манси, которые проживают на севере Западной Сибири. Несмотря на малочисленность они сумели донести свою самобытную культуру до наших дней, наполненную бережным отношением и уважением к природе и традициям. Крош и Ежик узнают, для чего нужны нарты, что за праздник Вурна Хатл и какие промыслы и ремесла тесно связаны с территорией Югры», — уточняется на сайте ассоциации.

Ранее полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил представителей коренных малочисленных народов Уральского федерального округа с их праздником. По словам чиновника, коренные этносы — бесценное достояние нашей страны.

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Ханты и манси (коренные народы ХМАО) стали героями популярного детского мультфильма «Смешарики». Выпуск приурочен к празднованию дня малочисленных народов. Об этом сообщается на сайте ассоциации анимационного кино. «Мудрый ворон Кар-Карыч рассказал непоседливым Крошу и Ежику о народах ханты и манси, которые проживают на севере Западной Сибири. Несмотря на малочисленность они сумели донести свою самобытную культуру до наших дней, наполненную бережным отношением и уважением к природе и традициям. Крош и Ежик узнают, для чего нужны нарты, что за праздник Вурна Хатл и какие промыслы и ремесла тесно связаны с территорией Югры», — уточняется на сайте ассоциации. Ранее полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил представителей коренных малочисленных народов Уральского федерального округа с их праздником. По словам чиновника, коренные этносы — бесценное достояние нашей страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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