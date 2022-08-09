09 августа 2022

Аналитики назвали сверхзарплаты августа в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Самое высокое предложение по зарплате в августе — от 100 тысяч Фото:

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob проанализировали вакансии за август в Перми и назвали самые высокооплачиваемые предложения. Больше всего готовы платить главному инженеру компании, занимающейся электромонтажными и пусконаладочными работами.

«Ищут сотрудника с релевантным стажем работы от десяти лет, высшим техническим образованием, наличием пятой группы электробезопасности и знаниями электрооборудования и его характеристик, электрических схем и электроники. Компания предлагает зарплату от 100 тысяч рублей, корпоративное обучение, компенсацию топливной карты, корпоративную мобильную связь и спецодежду», — указано в исследовании.

На втором месте в рейтинге самых высоких зарплат — вакансия руководителя направления в крупнейшей компании-провайдере цифровых услуг. Зарплата — от 90 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование и стаж работы на руководящих должностях от пяти лет. Работодатель обещает премии и срочный трудовой договор.

На третьем месте — руководитель тендерного отдела в компанию, которая занимается заготовкой, хранением, переработкой и реализацией металлолома и вторсырья. Зарплата — от 70 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы от трех лет и высшее образование. Компания предлагает ежеквартальные премии и релакационный пакет для иногородних.

В рейтинг также вошли вакансии торгового представителя с зарплатой от 64 тысяч рублей и шеф-инженера с зарплатой до 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми за полгода 43% работодателей повысили зарплаты работникам. В среднем — на 10%.

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Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob проанализировали вакансии за август в Перми и назвали самые высокооплачиваемые предложения. Больше всего готовы платить главному инженеру компании, занимающейся электромонтажными и пусконаладочными работами. «Ищут сотрудника с релевантным стажем работы от десяти лет, высшим техническим образованием, наличием пятой группы электробезопасности и знаниями электрооборудования и его характеристик, электрических схем и электроники. Компания предлагает зарплату от 100 тысяч рублей, корпоративное обучение, компенсацию топливной карты, корпоративную мобильную связь и спецодежду», — указано в исследовании. На втором месте в рейтинге самых высоких зарплат — вакансия руководителя направления в крупнейшей компании-провайдере цифровых услуг. Зарплата — от 90 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование и стаж работы на руководящих должностях от пяти лет. Работодатель обещает премии и срочный трудовой договор. На третьем месте — руководитель тендерного отдела в компанию, которая занимается заготовкой, хранением, переработкой и реализацией металлолома и вторсырья. Зарплата — от 70 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы от трех лет и высшее образование. Компания предлагает ежеквартальные премии и релакационный пакет для иногородних. В рейтинг также вошли вакансии торгового представителя с зарплатой от 64 тысяч рублей и шеф-инженера с зарплатой до 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми за полгода 43% работодателей повысили зарплаты работникам. В среднем — на 10%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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