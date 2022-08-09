09 августа 2022

Военные ЦВО восстановили вторую ветку БАМа на 60%

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Город. Курган, ремонт дороги, запрещающий знак, ремонтные работы
Железнодорожники ЦВО выполнили работы по реконструкции второй ветки БАМа на 60% Фото:

Около 750 военнослужащих железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в реконструкции второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Военные выполнили более 60% земельных работ, запланированных на этот год.

«Военнослужащие железнодорожных соединений ЦВО выполнили более 60% годового плана работ в ходе реконструкции участка в зоне ответственности на БАМ. В строительстве участка второй ветки от железнодорожного разъезда Мирошниченко до станции Февральск задействованы военнослужащие трех железнодорожных бригад», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

При этом отмечается, что работы по реконструкции проходят в Амурской области. В них принимают участие около 750 военнослужащих. Также на месте работают более 400 единиц специальной техники.

БАМ считается одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток, и большая ее часть проложена в зоне вечной мерзлоты. Длина БАМа составляет 4 324 километра.

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Около 750 военнослужащих железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в реконструкции второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Военные выполнили более 60% земельных работ, запланированных на этот год. «Военнослужащие железнодорожных соединений ЦВО выполнили более 60% годового плана работ в ходе реконструкции участка в зоне ответственности на БАМ. В строительстве участка второй ветки от железнодорожного разъезда Мирошниченко до станции Февральск задействованы военнослужащие трех железнодорожных бригад», — сообщили в пресс-службе ЦВО. При этом отмечается, что работы по реконструкции проходят в Амурской области. В них принимают участие около 750 военнослужащих. Также на месте работают более 400 единиц специальной техники. БАМ считается одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток, и большая ее часть проложена в зоне вечной мерзлоты. Длина БАМа составляет 4 324 километра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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