Военные ЦВО восстановили вторую ветку БАМа на 60%

Железнодорожники ЦВО выполнили работы по реконструкции второй ветки БАМа на 60% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около 750 военнослужащих железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в реконструкции второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Военные выполнили более 60% земельных работ, запланированных на этот год.

«Военнослужащие железнодорожных соединений ЦВО выполнили более 60% годового плана работ в ходе реконструкции участка в зоне ответственности на БАМ. В строительстве участка второй ветки от железнодорожного разъезда Мирошниченко до станции Февральск задействованы военнослужащие трех железнодорожных бригад», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

При этом отмечается, что работы по реконструкции проходят в Амурской области. В них принимают участие около 750 военнослужащих. Также на месте работают более 400 единиц специальной техники.

БАМ считается одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток, и большая ее часть проложена в зоне вечной мерзлоты. Длина БАМа составляет 4 324 километра.