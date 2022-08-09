09 августа 2022
08 августа 2022

Жители ЯНАО нашли в «Монетке» индейку со следами от таблеток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет Монетка. Челябинск, супермаркет, монетка, вход, магазин
Покупатели увидели следы антибиотиков на стейках Фото:

Жители Губкинского (ЯНАО) обнаружили в сетевом магазине «Монетка» стейки индейки, на которых видны следы антибиотиков. Об этом горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото.

«Раньше хоть скрывали, что мясо пичкают, а сейчас даже не стесняются уже», — написала Катя Кучерева в группе «Губкинский — город мечты». «Так и не знаешь, что и покупать уже, все пичкают», — возмутилась в комментариях Кристина Кусраева.

Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос представителям сети магазинов «Монетка». На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее сообщалось, что в магазинах «Монетка» в Ноябрьске (ЯНАО) продают гнилую морковь. Тогда горожане писали, что стоимость килограмма испорченных овощей составляет почти 90 рублей.

Стейки индейки

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Жители Губкинского (ЯНАО) обнаружили в сетевом магазине «Монетка» стейки индейки, на которых видны следы антибиотиков. Об этом горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото. «Раньше хоть скрывали, что мясо пичкают, а сейчас даже не стесняются уже», — написала Катя Кучерева в группе «Губкинский — город мечты». «Так и не знаешь, что и покупать уже, все пичкают», — возмутилась в комментариях Кристина Кусраева. Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос представителям сети магазинов «Монетка». На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее сообщалось, что в магазинах «Монетка» в Ноябрьске (ЯНАО) продают гнилую морковь. Тогда горожане писали, что стоимость килограмма испорченных овощей составляет почти 90 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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