Жители Губкинского (ЯНАО) обнаружили в сетевом магазине «Монетка» стейки индейки, на которых видны следы антибиотиков. Об этом горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото.
«Раньше хоть скрывали, что мясо пичкают, а сейчас даже не стесняются уже», — написала Катя Кучерева в группе «Губкинский — город мечты». «Так и не знаешь, что и покупать уже, все пичкают», — возмутилась в комментариях Кристина Кусраева.
Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос представителям сети магазинов «Монетка». На момент публикации ответ получить не удалось.
Ранее сообщалось, что в магазинах «Монетка» в Ноябрьске (ЯНАО) продают гнилую морковь. Тогда горожане писали, что стоимость килограмма испорченных овощей составляет почти 90 рублей.
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