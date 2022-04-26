Стоимость килограмма гнилой моркови составляет почти 90 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В продуктовых магазинах Ноябрьска (ЯНАО) продают гнилую морковь. Как сообщают горожане в соцсетях, стоимость килограмма испорченных овощей составляет почти 90 рублей.

«Магазин „Монетка“ на ул. Шевченко, 80. Дряблая, гнилая морковь за 89.99 р, позорище! Стыдно давать такую бесплатно, не то что продавать людям. И это не единственный случай, регулярно такая ситуация», — написал анонимный пользователь в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото.

Горожане добавили, что испорченные овощи продают не только в магазинах «Монетка», и возмутились, что местная администрация не контролирует данную проблему. «Такое во многих магазинах. Не только в „Монетке“. И почему это никто не берет под контроль?» — написала Людмила Охрименко. «Администрация. Где рейды по магазинам? Или вы только делаете вид, что работаете?» — добавил Arturo Gatti.

В мэрии Ноябрьска агентству ответили, что эту проблему должен решать Роспотребнадзор. Получить оперативный комментарий в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Ноябрьска не удалось — на звонки агентства там не отвечают. В ведомство был направлен официальный запрос, но на момент публикации ответ не был получен. Также запрос был направлен в пресс-службу «Монетки».

Ранее URA.RU сообщало, что в «Светофоре» жительнице Надыма продали банку горошка с гусеницей внутри. Горожане отметили, что в данном магазине продают товары низкого качества.

Гнилая морковь в «Монетке» Группа во «ВКонтакте» «Злой Ноябрянин»