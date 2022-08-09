Силовики раскрыли сеть подпольных игровых клубов в Перми

В Перми пресечена деятельность подпольных игровых клубов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермские следователи совместно с сотрудниками управления по экономической безопасности ГУ МВД по Пермскому краю раскрыли подпольную сеть игровых клубов. В рамках возбужденного уголовного дела проводится более 20 обысков. Источник в правоохранительных органах рассказал URA.RU подробности незаконного бизнеса.

«Обыски проводятся в четырех игорных клубах и по месту жительства подозреваемых в организации незаконного бизнеса. Игорные клубы маскировались под бар, а официально были оформлены как благотворительные фонды. — говорит собеседник информагентства. — Руководил бизнесом Максим Кривинский, который на данный момент уже задержан». По версии источника URA.RU, вероятным бенефициаром незаконного бизнеса является Сергей Долгих, более известный как пермский Рэмбо, однако официально эта информация правоохранителями не подтверждается.

Известно, что один из клубов располагался в микрорайоне Молодежный, клиентов заманивали бесплатным пивом. По словам собеседника URA.RU, основными игроками были пенсионеры. В СУ СКР и ГУ МВД по Пермскому краю были направлены запросы о более подробной информации по возбужденному делу, на момент публикации материала ответы в издание не поступили. С Сергеем Долгих также не удалось оперативно связаться, на его телефоне включен автоответчик.