Бизнесмен из-за плохой дороги отказался возить курганцев

10 августа 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

До деревни на автобусе можно было доехать только два раза в день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области водители автобусов отказались ездить в деревню Галишово из-за плохого состояния дороги. Местный житель сообщил URA.RU, что этот маршрут является единственным до деревни. «Нам нужен асфальт, хорошая дорога. По нашей просто невозможно уже ездить. Щебенки уже почти не осталось, дорогу разбили фуры. Сейчас перевозчик отказывается ездить, пока дорогу не прогрейдируют. Нам нужно ездить в больницу, а на чем?» — возмутился житель деревни. По словам источника URA.RU, связанного с властями региона, обращение, по теме направили в областной департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ. По его словам, представители департамента планируют сделать дорогу до декабря. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до перевозчика Андрея Тупикина, отвечающего за маршрут, по номеру телефона, указанному в открытых источниках. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за получение комментариев от других ведомств. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее автобусы маршрута №306 не доезжали до поселка Теплый стан в Кургане. Это было связано с тем, что дорога до поселка не отвечала требованиям безопасной перевозки пассажиров.

В Курганской области водители автобусов отказались ездить в деревню Галишово из-за плохого состояния дороги. Местный житель сообщил URA.RU, что этот маршрут является единственным до деревни. «Нам нужен асфальт, хорошая дорога. По нашей просто невозможно уже ездить. Щебенки уже почти не осталось, дорогу разбили фуры. Сейчас перевозчик отказывается ездить, пока дорогу не прогрейдируют. Нам нужно ездить в больницу, а на чем?» — возмутился житель деревни. По словам источника URA.RU, связанного с властями региона, обращение, по теме направили в областной департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ. По его словам, представители департамента планируют сделать дорогу до декабря. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до перевозчика Андрея Тупикина, отвечающего за маршрут, по номеру телефона, указанному в открытых источниках. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за получение комментариев от других ведомств. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее автобусы маршрута №306 не доезжали до поселка Теплый стан в Кургане. Это было связано с тем, что дорога до поселка не отвечала требованиям безопасной перевозки пассажиров.