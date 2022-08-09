09 августа 2022

В Перми следователи раскрыли подробности гибели 12-летней девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения спасателей МЧС Курган, чистка пляжа, водолаз
Девочку нашли в акватории реки Кама Фото:

В следственном управлении следственного комитета РФ по Пермскому краю проводятся проверки гибели 12-летней девочки в поселке Керос Чердынского городского округа. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что следов насильственной смерти обнаружено не было.

«Днем 6 августа девочка ушла из дома и пропала. Сообщение о ее пропаже в полицию поступило утром 7 августа. На берегу реки Кама были обнаружены велосипед и рюкзак ребенка. Тело подростка нашли 9 августа в акватории реки недалеко от населенного пункта. Видимых повреждений и следов насильственной смерти обнаружено не было», — сообщили на сайте ведомства.

Сейчас проводятся необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств случившейся трагедии. Ранее источник URA.RU сообщал, что по предварительной информации ребенок утонул.

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В следственном управлении следственного комитета РФ по Пермскому краю проводятся проверки гибели 12-летней девочки в поселке Керос Чердынского городского округа. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что следов насильственной смерти обнаружено не было. «Днем 6 августа девочка ушла из дома и пропала. Сообщение о ее пропаже в полицию поступило утром 7 августа. На берегу реки Кама были обнаружены велосипед и рюкзак ребенка. Тело подростка нашли 9 августа в акватории реки недалеко от населенного пункта. Видимых повреждений и следов насильственной смерти обнаружено не было», — сообщили на сайте ведомства. Сейчас проводятся необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств случившейся трагедии. Ранее источник URA.RU сообщал, что по предварительной информации ребенок утонул.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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