В Перми следователи раскрыли подробности гибели 12-летней девочки

Девочку нашли в акватории реки Кама Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В следственном управлении следственного комитета РФ по Пермскому краю проводятся проверки гибели 12-летней девочки в поселке Керос Чердынского городского округа. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что следов насильственной смерти обнаружено не было.

«Днем 6 августа девочка ушла из дома и пропала. Сообщение о ее пропаже в полицию поступило утром 7 августа. На берегу реки Кама были обнаружены велосипед и рюкзак ребенка. Тело подростка нашли 9 августа в акватории реки недалеко от населенного пункта. Видимых повреждений и следов насильственной смерти обнаружено не было», — сообщили на сайте ведомства.

Сейчас проводятся необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств случившейся трагедии. Ранее источник URA.RU сообщал, что по предварительной информации ребенок утонул.