Пропавшая в Пермском крае 12-летняя девочка найдена погибшей

Тело девочки было обнаружено в воде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Керос Чердынского городского округа (Пермский край) погибла 12-летняя девочка, пропавшая несколько дней назад. По предварительной информации, ребенок утонул, сообщил URA.RU источник в Чердынском межрайонном следственном отделе краевого СУ СК.

«Тело девочки обнаружено сегодня в воде рядом с плавкраном в поселке Керос», — рассказал источник агентства. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю обещали прокомментировать информацию позднее. Об исчезновении ребенка сообщалось в соцсети «ВКонтакте». Местные жители написали, что днем 6 августа девочка поехала кататься на велосипеде, но домой не вернулась.

За последние несколько дней в Пермском крае произошло сразу несколько несчастных случаев с детьми на воде. Так, в поселке Сейва Гайнского округа утонул ребенок, который пошел купаться на реку вместе со взрослым. Также URA.RU рассказывало о трагедии, произошедшей на реке Чусовая, где во время катания на лодке погибли супруги и их трехлетний сын.