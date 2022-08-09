Курганская студентка получила стипендию от Путина

Стипендиатка занимается научными работами в сфере экологии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студентка политехнического института Курганского госуниверситета Лидия Константинова будет получать стипендию Президента РФ. Приказ о назначении стипендии издан 8 августа, сообщили в пресс-службе КГУ.

«Лидия — четверокурсница, обучается по направлению „Техносферная безопасность“. Она — победитель многих международных научных конкурсов и олимпиад. У студентки есть опубликованные научные работы, написанные в соавторстве с преподавателями и студентами КГУ, в частности: по проблемам бездомных животных Курганской области, по разработке реабилитационных устройств для упрощения подготовки пациента к протезированию и многие другие. И сейчас у Лидии готовятся к печати несколько научных статей», — говорится в сообщении вуза.

Ранее студентка в составе коллектива КГУ «Экология и безопасность жизнедеятельности» стала лауреатом областной молодежной премии. Девушка также интересуется психологией, занимается танцами и состоит в активе политехнического института КГУ.

Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям — это самая престижная государственная стипендия в России. Правительство страны всесторонне поддерживает научные достижения студентов по особо важным направлениям.