09 августа 2022

Экс-солистка SEREBRO Серябкина бесплатно выступит в Екатеринбурге

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Концерт группы
Серябкина приедет на День строителя Фото:

Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина 13 августа выступит на концерте в честь Дня строителя в екатеринбургском парке Маяковского. Как сообщили в Гильдии строителей Урала, выступление начнется в 20:20 и продлится до 21:30.

«В 20:20 пройдет выступление Ольги Серябкиной. В 21:20 состоится праздничный салют», — указано в расписании.

Ранее URA.RU писало, что Серябкина выступила на концерте в честь Дня металлурга в Краснотурьинске (Свердловская область). Затем она вышла к фанатам, среди которых были люди на коляске, и сфотографировалась с ними.

В парке Маяковского 13 августа отметят День строителя, гостей ждут больше 30 развлекательных площадок. Также организаторы покажут шоу танцующих экскаваторов, мотошоу и многое другое. Вход на все площадки свободный. Кроме того, среди строителей разыграют два автомобиля LADA Granta и десять велосипедов.

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Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина 13 августа выступит на концерте в честь Дня строителя в екатеринбургском парке Маяковского. Как сообщили в Гильдии строителей Урала, выступление начнется в 20:20 и продлится до 21:30. «В 20:20 пройдет выступление Ольги Серябкиной. В 21:20 состоится праздничный салют», — указано в расписании. Ранее URA.RU писало, что Серябкина выступила на концерте в честь Дня металлурга в Краснотурьинске (Свердловская область). Затем она вышла к фанатам, среди которых были люди на коляске, и сфотографировалась с ними. В парке Маяковского 13 августа отметят День строителя, гостей ждут больше 30 развлекательных площадок. Также организаторы покажут шоу танцующих экскаваторов, мотошоу и многое другое. Вход на все площадки свободный. Кроме того, среди строителей разыграют два автомобиля LADA Granta и десять велосипедов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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