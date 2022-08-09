Экс-солистка SEREBRO Серябкина бесплатно выступит в Екатеринбурге

Серябкина приедет на День строителя Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина 13 августа выступит на концерте в честь Дня строителя в екатеринбургском парке Маяковского. Как сообщили в Гильдии строителей Урала, выступление начнется в 20:20 и продлится до 21:30.

«В 20:20 пройдет выступление Ольги Серябкиной. В 21:20 состоится праздничный салют», — указано в расписании.

Ранее URA.RU писало, что Серябкина выступила на концерте в честь Дня металлурга в Краснотурьинске (Свердловская область). Затем она вышла к фанатам, среди которых были люди на коляске, и сфотографировалась с ними.

В парке Маяковского 13 августа отметят День строителя, гостей ждут больше 30 развлекательных площадок. Также организаторы покажут шоу танцующих экскаваторов, мотошоу и многое другое. Вход на все площадки свободный. Кроме того, среди строителей разыграют два автомобиля LADA Granta и десять велосипедов.