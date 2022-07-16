Ольга Серябкина выступила на Дне металлурга в Краснотурьинске Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина выступила на концерте в честь Дня металлурга в Краснотурьинске (Свердловская область). Затем она вышла к фанатам, среди которых были люди на коляске, и сфотографировалась с ними. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Оля Серябкина из „Серебра“ устроила самую добрую акцию: она спустилась со сцены и пошла к фанатам — фотографироваться. Самое милое, что сначала Оля подошла к горожанам на инвалидных колясках и сфоткалась с ними», — сообщает паблик «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «ВКонтакте».

К посту прикреплено видео, на котором Серябкина общается с детьми и взрослыми возле сцены, пожимает им руки и просит организаторов сфотографировать ее с фанатами, в том числе на инвалидных колясках. Ольга Серябкина с 2006 по 2019 год была участницей группы Serebro. Затем выступала под псевдонимом Molly, а с 2020 года отказалась от него в пользу своего настоящего имени.

Помимо Серябкиной в Свердловской области за последние два дня выступили Клава Кока, Хабиб, Денис Майданов и другие. Звезды приехали поздравить свердловчан с Днем металлурга.