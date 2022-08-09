09 августа 2022

Клава Кока бесплатно выступит на Дне города в Екатеринбурге

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Клава Кока на открытии фестиваля Студенческая весна. Челябинск, артист, концерт, музыка, молодежь, клава кока, поп певица, поп-культура, молодежная культура, попса
Клава Кока будет выступать в Академическом Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) объявлена хедлайнером Дня города. Артистка выступит в Академическом районе 20 августа.

«На День города в Академическом выступит Клава Кока. Певица выйдет на сцену в 21:00. 20 августа в столице Урала пройдет 18 мероприятий», — сообщается в афише.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что для празднования Дня города 20 августа перекроют центр города, чтобы были возможны массовые прогулки. Глава города подчеркнул, что главной площадкой проведения Дня города станет здание драмтеатра. Это связано с тем, что на Плотинке праздник провести невозможно из-за ремонта.

карта мероприятий на День города в Екатеринбурге

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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) объявлена хедлайнером Дня города. Артистка выступит в Академическом районе 20 августа. «На День города в Академическом выступит Клава Кока. Певица выйдет на сцену в 21:00. 20 августа в столице Урала пройдет 18 мероприятий», — сообщается в афише. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что для празднования Дня города 20 августа перекроют центр города, чтобы были возможны массовые прогулки. Глава города подчеркнул, что главной площадкой проведения Дня города станет здание драмтеатра. Это связано с тем, что на Плотинке праздник провести невозможно из-за ремонта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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