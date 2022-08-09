Клава Кока бесплатно выступит на Дне города в Екатеринбурге

10 августа 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Клава Кока будет выступать в Академическом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) объявлена хедлайнером Дня города. Артистка выступит в Академическом районе 20 августа. «На День города в Академическом выступит Клава Кока. Певица выйдет на сцену в 21:00. 20 августа в столице Урала пройдет 18 мероприятий», — сообщается в афише. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что для празднования Дня города 20 августа перекроют центр города, чтобы были возможны массовые прогулки. Глава города подчеркнул, что главной площадкой проведения Дня города станет здание драмтеатра. Это связано с тем, что на Плотинке праздник провести невозможно из-за ремонта. карта мероприятий на День города в Екатеринбурге сайт городского правительства

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) объявлена хедлайнером Дня города. Артистка выступит в Академическом районе 20 августа. «На День города в Академическом выступит Клава Кока. Певица выйдет на сцену в 21:00. 20 августа в столице Урала пройдет 18 мероприятий», — сообщается в афише. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что для празднования Дня города 20 августа перекроют центр города, чтобы были возможны массовые прогулки. Глава города подчеркнул, что главной площадкой проведения Дня города станет здание драмтеатра. Это связано с тем, что на Плотинке праздник провести невозможно из-за ремонта.