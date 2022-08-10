Глава ЦИК Памфилова: в России вернут масочный режим

В России во время предстоящей избирательной кампании будет введет масочный режим. Об этом сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Мы возобновляем масочный режим в ЦИК России. И я прошу коллег в регионах еще раз проанализировать пакет мер, направленных на противодействие распространению инфекции», — сказала Памфилова на заседании ЦИК, которое транслировалось на сайте избирательной комиссии.
Она отметила, что сейчас заболевание протекает в более легкой форме. Но еще в начале пандемии был обозначен приоритет максимальной безопасности для людей на выборах, сообщила Памфилова.
На выборах в Свердловской области, которые запланированы на сентябрь, также решили ввести антикоронавирусные меры. В России в начале июля отменили все ковидные ограничения. Ранее иммунолог Николай Крючков заявлял, что в сентябре будет новая волна коронавируса.
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