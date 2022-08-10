Глава ЦИК Памфилова: в России вернут масочный режим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург, выборы, медицинская маска, защитная маска, голосование, меры предосторожности, covid19, коронавирус, пандемия коронавируса, лицевой щиток, избирательный участок1277, российские выборы, выборы в россии, vote
На выборах частично введут коронавирусные ограничения Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России во время предстоящей избирательной кампании будет введет масочный режим. Об этом сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы возобновляем масочный режим в ЦИК России. И я прошу коллег в регионах еще раз проанализировать пакет мер, направленных на противодействие распространению инфекции», — сказала Памфилова на заседании ЦИК, которое транслировалось на сайте избирательной комиссии.

Она отметила, что сейчас заболевание протекает в более легкой форме. Но еще в начале пандемии был обозначен приоритет максимальной безопасности для людей на выборах, сообщила Памфилова.

На выборах в Свердловской области, которые запланированы на сентябрь, также решили ввести антикоронавирусные меры. В России в начале июля отменили все ковидные ограничения. Ранее иммунолог Николай Крючков заявлял, что в сентябре будет новая волна коронавируса.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

В России во время предстоящей избирательной кампании будет введет масочный режим. Об этом сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. «Мы возобновляем масочный режим в ЦИК России. И я прошу коллег в регионах еще раз проанализировать пакет мер, направленных на противодействие распространению инфекции», — сказала Памфилова на заседании ЦИК, которое транслировалось на сайте избирательной комиссии. Она отметила, что сейчас заболевание протекает в более легкой форме. Но еще в начале пандемии был обозначен приоритет максимальной безопасности для людей на выборах, сообщила Памфилова. На выборах в Свердловской области, которые запланированы на сентябрь, также решили ввести антикоронавирусные меры. В России в начале июля отменили все ковидные ограничения. Ранее иммунолог Николай Крючков заявлял, что в сентябре будет новая волна коронавируса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...