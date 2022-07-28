28 июля 2022

Свердловские власти введут коронавирусные ограничения на выборах

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Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург , избирательная комиссия, выборы, медицинская маска, защитная маска, избирательный участок, голосование, маска на лицо, защитный экран, противоэпидемические меры
На свердловских избирательных участках будут приняты меры безопасности Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области-2022

Выборы губернатора и депутатов местных дум в Свердловской области пройдут в условиях антикоронавирусных мер. Такую рекомендацию ко дню голосования получило региональное министерство культуры, следует из распоряжения правительства о подготовке к выборам. Копия документа есть у URA.RU.

«Рекомендовать министерству культуры Свердловской области во взаимодействии с органами местного самоуправления организовать на территориях муниципальных образований проведение в день голосования культурных мероприятий с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности», — говорится в документе. Распоряжение подписано губернатором Евгением Куйвашевым.

О каких именно мерах безопасности идет речь, в документе не уточняется. Получить пояснение областного департамента информполитики к моменту публикации URA.RU не удалось. Годом ранее, на выборах депутатов Госдумы, на участках был организован контроль температуры, а избиратели приходили в масках и перчатках и пользовались одноразовыми ручками.

Вместе с тем 29 июля областной избирком определится, какие средства защиты будут использованы на участках. Предварительного решение на данный момент нет.

Единый день голосования в Свердловской области назначен на 11 сентября. Жители региона выберут депутатов дум 50 городов и губернатора. На пост главы области претендуют пять человек.

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Выборы губернатора и депутатов местных дум в Свердловской области пройдут в условиях антикоронавирусных мер. Такую рекомендацию ко дню голосования получило региональное министерство культуры, следует из распоряжения правительства о подготовке к выборам. Копия документа есть у URA.RU. «Рекомендовать министерству культуры Свердловской области во взаимодействии с органами местного самоуправления организовать на территориях муниципальных образований проведение в день голосования культурных мероприятий с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности», — говорится в документе. Распоряжение подписано губернатором Евгением Куйвашевым. О каких именно мерах безопасности идет речь, в документе не уточняется. Получить пояснение областного департамента информполитики к моменту публикации URA.RU не удалось. Годом ранее, на выборах депутатов Госдумы, на участках был организован контроль температуры, а избиратели приходили в масках и перчатках и пользовались одноразовыми ручками. Вместе с тем 29 июля областной избирком определится, какие средства защиты будут использованы на участках. Предварительного решение на данный момент нет. Единый день голосования в Свердловской области назначен на 11 сентября. Жители региона выберут депутатов дум 50 городов и губернатора. На пост главы области претендуют пять человек.
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