В России разрабатывают беспилотный самолет для школьников

На новом летательном аппарате ученики смогут отрабатывать навыки управления беспилотниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разработка конструктора беспилотного летательного аппарата самолетного типа «Орленок» для отработки школьниками навыков управления беспилотниками ведется в ИТ-парке на Сахалине. Об этом на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Аппарат задействован в программе чемпионата „Молодые профессионалы“ как базовая машина. Это уже в определенной степени „стандарт“ для пилотов. Мы предложили использовать нашу разработку в образовательной программе Российской Федерации, чтобы школьники отрабатывали на „Орленке“ навыки управления беспилотниками», — рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

Основная цель ИТ-парка на Сахалине — привлечь в регион отечественные компании, обладающие уникальными разработками, сформировать новую перспективную отрасль островной экономики. Резидентами парка сегодня являются уже 14 компаний, занимающиеся перспективными разработками. В скором времени здесь планируют создать Центр беспилотных технологий. Он будет решать задачи оперативного мониторинга в интересах органов исполнительной власти региона, продвигать развитие БПЛА. Здесь же уже ведется работа по установлению экспериментального правового режима для полетов беспилотников.

Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.