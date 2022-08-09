Курганец организует шоу-проект в Санкт-Петербурге

Курганец придумал шоу-проект по плаванию «Царская Битва» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Директор АНО «Центр развития туризма в Зауралье» Максим Сладкоштиев организует шоу-проект по плаванию федерального масштаба «Царская Битва». Первый раунд проекта состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге, ведутся переговоры о трансляции на одном из спортивных телеканалов, рассказал URA.RU организатор.

«Первый раунд проекта „Царская Битва“ состоится 25 сентября в бассейне » Невская Волна« (Санкт-Петербург). Дарья Устинова сразится со Светланой Чимровой на пяти дистанциях в течение 1 часа! Обе спортсменки — призеры чемпионатов мира и Европы. 50 метров всеми стилями и 100 метров комплексным плаванием. Это будут не просто заплывы, а целое магическое шоу с иллюзионистами. Цель проекта — популяризация плавания, поднятие его рейтингов до футбола и единоборств», — рассказал Сладкоштиев.

Участниц первой дуэли выбрали организаторы, далее пары для дуэлей будет определять зрительская аудитория. Победительница битвы получит корону и чемпионский пояс, а также заветные очки, по сумме которых в течение года будет определен победитель первого сезона проекта «Царская Битва».

Максим Сладкоштиев несколько лет организует в Кургане спортивный фестиваль «Царская миля», основным состязанием которого является плавание в открытой воде. В нем участвуют пловцы из разных городов УрФО. В этом году мероприятие пройдет 26—28 августа.