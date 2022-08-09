09 августа 2022

В Екатеринбурге полиция задержала депутата-критика спецоперации

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Заседание ЕГД. Екатеринбург , холодарев алексей
Депутат Екатеринбургской гордумы Холодарев задержан до судебного заседания Фото:

В Екатеринбурге сотрудниками полиции задержан депутат городской думы Алексей Холодарев, которого ранее оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Этой информацией поделился адвокат Алексей Бушмаков.

«Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Холодарев задержан до судебного заседания в Октябрьском районном суде», — написал он в соцсетях. К посту также было прикреплено фото протокола об административном задержании.

Ранее агентство писало, что депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев, оштрафованный судом по статье о дискредитации армии РФ, подвергся жесткой публичной критике со стороны коллег. Комиссия по этике постановила, что высказывания Холодарева «не соответствуют морально-этическому облику депутата».

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В Екатеринбурге сотрудниками полиции задержан депутат городской думы Алексей Холодарев, которого ранее оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Этой информацией поделился адвокат Алексей Бушмаков. «Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Холодарев задержан до судебного заседания в Октябрьском районном суде», — написал он в соцсетях. К посту также было прикреплено фото протокола об административном задержании. Ранее агентство писало, что депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев, оштрафованный судом по статье о дискредитации армии РФ, подвергся жесткой публичной критике со стороны коллег. Комиссия по этике постановила, что высказывания Холодарева «не соответствуют морально-этическому облику депутата».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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