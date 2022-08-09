В Екатеринбурге полиция задержала депутата-критика спецоперации

10 августа 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Депутат Екатеринбургской гордумы Холодарев задержан до судебного заседания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге сотрудниками полиции задержан депутат городской думы Алексей Холодарев, которого ранее оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Этой информацией поделился адвокат Алексей Бушмаков. «Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Холодарев задержан до судебного заседания в Октябрьском районном суде», — написал он в соцсетях. К посту также было прикреплено фото протокола об административном задержании. Ранее агентство писало, что депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев, оштрафованный судом по статье о дискредитации армии РФ, подвергся жесткой публичной критике со стороны коллег. Комиссия по этике постановила, что высказывания Холодарева «не соответствуют морально-этическому облику депутата». соцсети Алексеи Бушмаков

В Екатеринбурге сотрудниками полиции задержан депутат городской думы Алексей Холодарев, которого ранее оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Этой информацией поделился адвокат Алексей Бушмаков. «Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Холодарев задержан до судебного заседания в Октябрьском районном суде», — написал он в соцсетях. К посту также было прикреплено фото протокола об административном задержании. Ранее агентство писало, что депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев, оштрафованный судом по статье о дискредитации армии РФ, подвергся жесткой публичной критике со стороны коллег. Комиссия по этике постановила, что высказывания Холодарева «не соответствуют морально-этическому облику депутата».