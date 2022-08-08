Алексей Холодарев — единственный свердловский политик, открыто выступающий против спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев, оштрафованный судом по статье о дискредитации армии РФ, подвергся жесткой публичной критике со стороны коллег. Комиссия по этике постановила, что высказывания Холодарева «не соответствуют морально-этическому облику депутата».

«Действия Холодарева А. Ю. дискредитируют органы власти, подрывают доверие к деятельности Екатеринбургской городской думы. [Они] не соответствуют морально-этическому облику депутата. <…> Комиссия считает недопустимым использование депутатом слов и выражений, дискредитирующих органы власти, подрывающих авторитет органов местного самоуправления, и настоятельно рекомендует депутату Холодареву А. Ю. учесть настоящее решение в своей деятельности», — говорится в решении комиссии, опубликованном на сайте думы.

Порицание — самое жесткое из решений, которые могла вынести комиссия. Больших полномочий у нее нет.

Высказывания Холодарева комиссия рассматривала по представлению городской прокуратуры. По неофициальным данным, руководство думы само обратилось туда, рассчитывая, что надзорный орган потребует лишить Холодарева мандата. Тогда, если бы Холодарев пошел в суд с обжалованием этого решения, у депутатов была бы возможность указать, что они действовали не по своей воле. Но прокуратура отказалась рисковать.

Холодарев — единственный свердловский политик, открыто выступающий против специальной военной операции (СВО) РФ по демилитаризации и денацификации Украины (кампания идет с 24 февраля). Как лишить его мандата, спикер думы Игорь Володин и его окружение обсуждают с конца марта. Задачу осложняет статус Холодарева: в 2018 году он избрался в гордуму по спискам «Справедливой России», и его исключение из партии и фракции тоже ни на что не влияет.

Фото: скриншот решения комиссии по этике