Свердловчанин, пытавшийся убить следователя, отправлен в колонию

Хромцов пытался убить следователя в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Свердловской области Александр Хромцов, который во время допроса попытался убить следователя УМВД по Екатеринбургу ножницами, приговорен к 13 годам колонии. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда.

«Суд постановил назначить Хромцову наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет», — говорится в решении суда. Наказание свердловчанин будет отбывать в колонии особого режима.

Хромцов в 2021 году оказался в розыске за кражу. Его поймали пьяным и привезли в отдел полиции, где его должен был допросить следователь, однако преступник решил убить силовика, чтобы скрыться. Он увидел на столе ножницы и попросил отстегнуть руку, якобы чтобы надеть куртку. Когда силовик согласился, Хромцов схватил ножницы и попытался воткнуть следователю в шею, а затем около 20 раз ударил силовика по голове и телу.

Преступник был сильнее и больше, и следователь стал звать на помощь. Звуки драки услышали коллеги из коридора, они ворвались в кабинет и увидели, как Хромцов сидит на следователе и продолжает бить его. Преступника удалось остановить с помощью бойцов УМВД.

Следователь выжил, но получил несколько травм, однако они не помешали ему вернуться на работу. Позднее Хромцов частично признал вину.

Ранее житель Екатеринбурга устроил дебош в общежитии на Надеждинской, 12 в Екатеринбурге, а затем напал с ножом на полицейских. Силовики прострелили мужчине ногу.