Выросло число пострадавших при ЧП в Крыму

Число пострадавших после ЧП в аэродроме в Крыму — 14 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Число пострадавших при инциденте на аэродроме «Саки» в Крыму выросло до 14. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов во время общения с журналистами.

Аксенов прибыл на место, где произошла серия взрывов днем 10 августа. На месте работают комиссии по оценке ущерба. «К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Продолжаем помощь оказывать. <…> Только один госпитализирован, остальные дома находятся, повреждения легкой степени тяжести», — сказал глава Крыма. Его слова приводит ТАСС.

Также Аксенов заявил, что всем пострадавшим будут направлены выплаты в размере 10 тысяч рублей на человека, а на оказание помощи из-за утраты имущества: частичной — 50 тысяч рублей, полной — 100 тысяч.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на военном аэродроме в Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. Один человек погиб. Военные объяснили взрывы в Крыму халатностью.