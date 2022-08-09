Деревни из ХМАО попадут на федеральный конкурс

Поселения Нижневартовского района будут участвовать во всероссийском конкурсе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Два поселения Нижневартовского района прошли региональный этап федерального конкурса «Лучшая муниципальная практика». За победу в конкурсе сельские поселения могут получить грант в размере до 20 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в администрации района.

«Конкурсная комиссия под председательством директора департамента экономического развития — заместителя губернатора Югры Романа Генкеля подвела итоги регионального этапа всероссийского конкурса „Лучшая муниципальная практика“. В номинации „Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами“ среди сельских поселений 2 место — у Ларьяка, 3-е — у Ваховска», — сказано в сообщении властей.

После регионального отбора начнется федеральный этап конкурса, в котором до 15 октября определятся его победители. Победители из числа городских поселений получат гранты в размере от 10 млн до 50 млн рублей, из сельских поселений — от 3 млн до 20 млн рублей. Средства будут направлены бюджетам регионов на премирование муниципальных образований, победивших в конкурсе.