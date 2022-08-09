09 августа 2022

Прокуратура заставила нефтяников заплатить за смерть тюменца

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Мужчина погиб на Северо-Тямкинском месторождении Уватского района Фото:

По иску прокурора Уватского района суд обязал работодателя выплатить компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов рублей родственникам мужчины, который погиб на Северо-Тямкинском месторождении. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области.

«По иску прокурора Уватского района суд обязал работодателя выплатить компенсацию морального вреда в размере 4 миллиона рублей родственникам мужчины, погибшего на производстве. Прокуратурой Уватского района проведена проверка по факту несчастного случая на Северо-Тямкинском месторождении нефти и газа Уватского района. В ходе проверки выявлены факты неудовлетворительной организации производства работ в организации, которой осуществлял трудовую деятельность погибший», — указано в сообщении областной прокуратуры.

Там добавили, что по результатам проверки прокурор Уватского района направил исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего. Матери, отцу, сестре и дочери тюменца будет выплачено по миллиону рублей.

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По иску прокурора Уватского района суд обязал работодателя выплатить компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов рублей родственникам мужчины, который погиб на Северо-Тямкинском месторождении. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. «По иску прокурора Уватского района суд обязал работодателя выплатить компенсацию морального вреда в размере 4 миллиона рублей родственникам мужчины, погибшего на производстве. Прокуратурой Уватского района проведена проверка по факту несчастного случая на Северо-Тямкинском месторождении нефти и газа Уватского района. В ходе проверки выявлены факты неудовлетворительной организации производства работ в организации, которой осуществлял трудовую деятельность погибший», — указано в сообщении областной прокуратуры. Там добавили, что по результатам проверки прокурор Уватского района направил исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего. Матери, отцу, сестре и дочери тюменца будет выплачено по миллиону рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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