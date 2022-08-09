09 августа 2022

Смог от лесных пожаров в ХМАО накрыл Тюменскую область. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в городе. Тюмень, дым, смог, смог в городе, смог в тюмени, дым в городе
Смог от пожаров в ХМАО накрыл города Тюменской области Фото:
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Лесные пожары в России

Смог от лесных пожаров в ХМАО накрыл Тюменскую область. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. Жители заявляют, что им тяжело дышать.

«Тюменскую область накрыл смог от лесных пожаров в ХМАО. На территории Тюменского района пожаров не зафиксировано, сотрудники МЧС для тушения пожаров не привлекались», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Жители разных городов области рассказывают, что от запаха гари им тяжело дышать. «У нас в Ярково дышать нечем», — прокомментировала пост в группе «Типичный Тобольск» Юлия Солнцева. «С утра дышать невозможно, постиранные вещи воняют теперь гарью. Проветрить квартиру тоже невозможно, проникает стойкий запах гари», — написали в группе «Главные новости Тобольска». Жители Тюмени также обратили внимание на смог. «Ужас, на улице тяжело находиться», — рассказала агентству читательница Александра М.

Ранее URA.RU рассказало о том, в каких районах Тюменской области ожидаются лесные пожары. Причиной их возникновения могут послужить метеоусловия.

Смог в городе. Тюмень
Смог от лесных пожаров в ХМАО накрыл Тюмень
Фото:
Смог от лесных пожаров в ХМАО накрыл Тобольск

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Смог от лесных пожаров в ХМАО накрыл Тюменскую область. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. Жители заявляют, что им тяжело дышать. «Тюменскую область накрыл смог от лесных пожаров в ХМАО. На территории Тюменского района пожаров не зафиксировано, сотрудники МЧС для тушения пожаров не привлекались», — рассказали в пресс-службе ведомства. Жители разных городов области рассказывают, что от запаха гари им тяжело дышать. «У нас в Ярково дышать нечем», — прокомментировала пост в группе «Типичный Тобольск» Юлия Солнцева. «С утра дышать невозможно, постиранные вещи воняют теперь гарью. Проветрить квартиру тоже невозможно, проникает стойкий запах гари», — написали в группе «Главные новости Тобольска». Жители Тюмени также обратили внимание на смог. «Ужас, на улице тяжело находиться», — рассказала агентству читательница Александра М. Ранее URA.RU рассказало о том, в каких районах Тюменской области ожидаются лесные пожары. Причиной их возникновения могут послужить метеоусловия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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