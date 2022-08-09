09 августа 2022

В пяти муниципалитетах Тюменской области ждут лесных пожаров

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Смог в городе. Тюмень, дым, смог, смог в городе, смог в тюмени, дым в городе
Ранее Тюмень накрыл смог от пожаров в ХМАО Фото:
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Лесные пожары в России

Лесные пожары ожидаются 10 августа в пяти муниципалитетах Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Исходя из ожидаемых погодных метеоусловий, возникновение лесных пожаров прогнозируется в Заводоуковском городском округе, Ишимском, Исетском, Сладковском и Абатском районах», — рассказали в ведомстве. При этом температура воздуха в регионе 10 августа, по прогнозу МЧС, составит от 25 до 30 грудусов.

Ранее агентство писало, что Тюмень и Тобольск накрыл смог. В обоих случаях дым пришел из ХМАО, где сейчас бушуют лесные пожары.

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Лесные пожары ожидаются 10 августа в пяти муниципалитетах Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС. «Исходя из ожидаемых погодных метеоусловий, возникновение лесных пожаров прогнозируется в Заводоуковском городском округе, Ишимском, Исетском, Сладковском и Абатском районах», — рассказали в ведомстве. При этом температура воздуха в регионе 10 августа, по прогнозу МЧС, составит от 25 до 30 грудусов. Ранее агентство писало, что Тюмень и Тобольск накрыл смог. В обоих случаях дым пришел из ХМАО, где сейчас бушуют лесные пожары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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