В пяти муниципалитетах Тюменской области ждут лесных пожаров

Ранее Тюмень накрыл смог от пожаров в ХМАО
новость из сюжетаЛесные пожары в России
Лесные пожары ожидаются 10 августа в пяти муниципалитетах Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.
«Исходя из ожидаемых погодных метеоусловий, возникновение лесных пожаров прогнозируется в Заводоуковском городском округе, Ишимском, Исетском, Сладковском и Абатском районах», — рассказали в ведомстве. При этом температура воздуха в регионе 10 августа, по прогнозу МЧС, составит от 25 до 30 грудусов.
Ранее агентство писало, что Тюмень и Тобольск накрыл смог. В обоих случаях дым пришел из ХМАО, где сейчас бушуют лесные пожары.
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