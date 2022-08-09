В пяти муниципалитетах Тюменской области ждут лесных пожаров

Ранее Тюмень накрыл смог от пожаров в ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Лесные пожары ожидаются 10 августа в пяти муниципалитетах Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Исходя из ожидаемых погодных метеоусловий, возникновение лесных пожаров прогнозируется в Заводоуковском городском округе, Ишимском, Исетском, Сладковском и Абатском районах», — рассказали в ведомстве. При этом температура воздуха в регионе 10 августа, по прогнозу МЧС, составит от 25 до 30 грудусов.

Ранее агентство писало, что Тюмень и Тобольск накрыл смог. В обоих случаях дым пришел из ХМАО, где сейчас бушуют лесные пожары.